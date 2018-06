Luego de ser testigos de la emoción que expresó Galilea Montijo por la llegada de su futura ahijada, la hija de su amiga Inés Gómez Mont, muchos en redes sociales expresaron su extrañeza al no ver a la conductora de ‘Hoy’ de visita en el hospital para conocer a la pequeña María.

Algunos incluso fueron más allá y dejaron caer duras críticas contra la mexicana, a través de Instagram: “¿Qué pasa con la amiga Galilea que por ningún lado aparece? ¿No que tanto amor? Qué raras son”; “de seguro que ya salieron mal porque para nada he visto alguna felicitación de la lunática Galilea”; escribieron los usuarios en la cuenta de Inés, quien compartió algunos momentos familiares tras el nacimiento de su bebita.

Sin embargo, recientemente, la periodista salió en defensa de su ‘comadre’ al publicar una foto de Galilea y su esposo, durante su visita en el hospital, prueba irrefutable de que el cariño de su amiga es incondicional: “Para los que han criticado a mi comadre @galileamontijo que ni se presentó a conocer a su ahijada, jajajaja quiero decirles que efectivamente fue la primera en llegar al hospital y conocer a su ahijada. Para aquellos que hablan sin saber”, aclaró la presentadora al pie de la imagen.

Además, la ex modelo aprovechó la ocasión para agradecer todos los gestos que Montijo ha tenido en esta linda etapa, en la que hasta un baby shower le organizó: Gracias @reinaiglesias y @galileamontijo por no despegarse de nosotros en estos momentos tan hermosos y por ser nuestros compadres, los amamos. No he subido foto de las visitas por que he andado un poco adolorida y en la loca pero en cuanto pueda les comparto tan bellos momentos con nuestra gente más querida”, finalizó Inés.

La nueva ‘madrina’ hizo eco del mensaje de Inés y replicó su publicación en su propia cuenta de Instagram, donde agregó: “Mi ahijada, qué chula”, acompañado de unos emojis de enamorada.