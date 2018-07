Así responde Rosie Rivera a críticas por entrar a ‘Mira Quién Baila’

You can not be a control freak and walk by faith at the same time. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ No puedes controlar todo y caminar por fe al mismo tiempo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ootd : @forever__fashions__ & @dicazzboutique ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Jesus #rosierivera #selflove #selfcare #makeup #beauty #word #momlife #secrets #blogger #lifestyle #preacher #bible #church #losangeles #fashion #tuvisioncanal #london #bigben

