Así evita María Conchita Alonso que se le ‘caiga el rostro’ (FOTOS)

Video 1st in Spanish. Visitando a mi Dr. Kinney para que me levante un poquito los musculos de la cara SIN cirugia. Doing a #SilhouetteInstalift (no surgery) with my Dr in #beverlyhills, show you later! #mariaconchitaalonso

A post shared by MConchitaAlonso ArtistActivist (@mariaconchita_a) on Apr 16, 2018 at 2:50pm PDT