Así escapó Geraldine Bazán del escándalo con su ex, Gabriel Soto

Pese a que hasta unas semanas la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto había transcurrido en aparente cordialidad, el escándalo desatado tras la confirmación del romance entre el actor e Irina Baeva le ha robado la paz a todos los involucrados.

Como es de esperarse, a Geraldine no le ha tocado nada fácil hacer frente al aluvión de especulaciones que rodea su familia y a la presión de los medios para conocer su opinión frente a la nueva relación de su ex. Así que no resulta extraño que la mexicana decidiera escapar por un rato del bullicio y el estrés de estos últimos días para pasar un tiempo de calidad con sus hijas, Elissa y Alexa.

A través de sus redes sociales, la guapa rubia compartió una foto de su escapada, este fin de semana, donde se le ve junto a las niñas montando a caballo en el campo.

“Un poema, mi poema”, escribió la actriz al pie de la publicación, que acumuló más de 49,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Sus fanáticos interpretaron la imagen y el mensaje como una señal de que la artista no está dispuesta a dejarse vencer por las circunstancias ni a perder su espíritu alegre.

“Son momentos inolvidable, especialmente en esta situación”; “hermosa las mosqueteras en esta imagen, que nada ni nadie te quite tu paz”; “Bravo, de pie como siempre”; “eres digna de admiración”; “no te dejes vencer, pronto pasará la tormenta”; “hermoso lugar, disfruta a tus bebés. Y diviértete también tú”, le comentaron los usuarios en el post.

TE PUEDE INTERESAR: Actriz Daniela Castro es detenida y acusada de robo en una tienda en EE.UU.

Seguir leyendo: Siguiente >