Ashley Judd asegura que su carrera profesional fue destruida debido al acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein al que obviamente se rehusó.

La actriz norteamericana comenta que comenzó a tener problemas al revelar que el productor había utilizado su posición para acosarla sexualmente en reiteradas ocasiones.

Al no haber cedido, la también activista política perdió varios papeles importantes de Hollywood, pues el haber estado involucrada en asuntos tan delicados le ha costado su carrera, aseguró la misma Judd.

En entrevista para el programa de televisión de la cadena ABC, Good Morning America la actriz dijo:

“Perdí oportunidades, perdí dinero, perdí estatus, prestigio y poder, como resultado directo de haber sido acosada sexualmente y haberme rehusado”

“Mi carrera se vio dañada porque rechacé las insinuaciones de Weinstein, lo afirmo” dijo a Amy Robach, corresponsal del medio.

