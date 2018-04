Angélica Vale lanzó una gran sonrisa luego de que algunos reporteros que asistieron a la presentación de la telenovela “Y mañana será otro día… mejor” le comentaron que lucía una figura más delgada.

“Es lo que todo mundo me está diciendo, yo estoy muy contenta porque el chilaquil ha estado duro aquí en México. Es que es en serio, llevo 10 años viviendo fuera de aquí, ¡se imaginan ustedes 10 años viviendo fuera de México!, llegas y te comes unos chilaquiles por favor, y tacos de canasta”, dijo la actriz.

Asimismo, la protagonista del nuevo proyecto de Televisa, confesó que hace algunos años si le preocupaba mucho su aspecto, incluso lloraba por no poder verse más delgada, sin embargo, gracias al productor Morris Gilbert fue que su idea cambió por completo.

“Cuando regresé precisamente de mi embarazo de Daniel, que regresé hecha un tonel, y la misma ropa con la que me había ido embarazada me quedaba después de haber dado a luz imagínate, (…) y ahí sí comía 3 lechugas y no bajaba de peso, y yo estaba llore y llore”.

“Y llega Morris Gilbert y me dice: ‘oye Angélica qué te pasa, el teatro esta lleno, la gente te está aplaudiendo de pie, a la gente le vale gorro si estas gorda, flaca, mediana, la gente te quiere, punto’”, contó.

Por otra parte, la artista volvió a confirmar que su relación con Otto Padrón, padre de sus hijos, está mejor que nunca.

“Estamos tan mal que toda la familia vamos a estar junta el fin de semana, mira yo creo que igual se confundieron, porque si nos separamos de lunes a viernes porque yo tengo que venir aquí a grabar, pero así de separada de ya no te quiero volver a ver no hija, no, los text messages (mensajes de texto) son una maravilla”.

TE PODRÍA INTERESAR: Vetan a Alfredo Adame de Televisa por asistir a programa de la competencia

Participó en una serie americana

Finalmente, la hija de Angélica María declaró que fue muy divertido grabar una participación especial dentro de la serie ‘Jane the Virgin’ junto a Jaime Camil, con quien protagonizó su más grande éxito televisivo, ‘La Fea más Bella’.

“Fue muy divertido porque a mí me tocó que me dirigiera Justin, que es el galán de la serie, fue el primer capítulo que dirigió él, y fue un capítulo muy bonito, fue un capítulo muy fuerte, hablamos del cáncer también de mama (tal como en la telenovela), muy bonito, y lo mío fue como que la parte de comedia que hubo, entonces fue muy padre estar con él”, manifestó.

Es de esta forma que Angélica Vale se prepara para el estreno de la telenovela de la empresa de San Ángel, en la que compartirá créditos con Diego Olivera, Alejandra Barros, Ana Layevska y Emmanuel Palomares, entre otros famosos.