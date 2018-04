Al parecer, la persona más odiada por los fanáticos de Galilea Montijo es su asesor de vestuario, pues en las últimas semanas, la presentadora se ha ganado más críticas que halagos por sus arriesgadas elecciones, especialmente para el programa ‘Pequeños Gigantes’.

En la última emisión del popular reality, la mexicana vistió un original traje con piedras incrustadas, de toda clase de colores y tamaños, que en definitiva llamó mucho la atención. No obstante, a los televidentes parece que no los impresionó favorablemente con su atrevido look.

“No hay un solo día del programa en el que la vistan bien”; “qué traje más raro”; “¿por qué la visten tan feo, si ella es muy bonita?”; “una piñata ambulante”; “el outfit parece árbol de navidad”; “pareces sacada de un circo”; “ahora sí, que cuelguen o corran a quien te sugirió ese outfit”, criticaron muchos de los seguidores.

Sin embargo, varios de sus fanáticos salieron en su defensa con algunos elogios: “Preciosa, todo lo que se pone le queda espectacular”; “me encanta tu traje, Gali”; “siempre hermosa, y súper padre que siempre cambie de look”; “fascinada con tu ropa”.

Recordemos que durante el cuarto episodio, Galilea lució un crop top negro de lentejuelas y unos pantalones de mezclilla con agujeros por encima de las rodillas, combinados con unas botas negras que le daban un aire muy aguerrido. Aunque el moderno look despertó algunos piropos, la mayoría aseguró que no favorecía para nada a la bella mexicana.

“Qué gorda se ve”; “la asesoró su peor enemigo”; “se ve gorda, gruesa y cansada”; ¿de dónde agarran esa ropa tan horrible?”; “esa ropa hace que se vea gorda, no le favorece”; “ese pantalón no le queda bien porque la hace más ancha de cadera de lo que es”, cuestionaron muchos de los usuarios.

