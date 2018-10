View this post on Instagram

Ayer fui intervenido de una hernia de disco cervical, estoy en perfectas condiciones, a pesar de haber sido un accidente ( caída ) fue programada para el 26 de Septiembre para poder darle colchón a @mimaridofamof y cumplir con otros compromisos laborales. Gracias a mi familia @susylu @galadelatorree__ @luccadelatorre__ @villanuevapaty por estar conmigo, a todos mis amigos y familiares. Esta es la verdad y no se dejen llevar. Estaré de regreso en la telenovela en dos semanas y no salgo de la misma. Gracias a mi Neurocirujano y a todo su equipo. Viva la vida !!!