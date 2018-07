Así le declara Aracely Arámbula la guerra a los abusadores de mujeres

Aracely Arámbula es una de las artistas más respetadas y queridas del mundo del espectáculo de habla hispana, por lo que su voz tiene una gran influencia en la sociedad. Consciente de eso, la actriz decidió unirse al movimiento contra el acoso y maltrato hacia las mujeres y utilizó sus redes sociales para lanzar una poderosa campaña que lleva como slogan “Vámonos respetando”.

La famosa mexicana le declaró la guerra a la misoginia y al machismo presentes en la sociedad, que expone a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad y violencia, con un poderoso mensaje que le valió muchos aplausos.

“Unidas levantemos la voz para no permitir más violencia de género. ¡No más violencia contra las mujeres, violaciones, no más golpes ni abusos! Apoyando esta gran campaña #vamonosrespetando. Si necesitas ayuda, no tengas miedo y denuncia. No estás sola, habla 01 800 4 22 52 56, no te calles por miedo”, escribió la presentadora al pie de la fotografía donde presta su imagen a la causa.

La publicación, acumuló más de 31,000 ‘me gusta’, también generó una ola de comentarios en apoyo a su loable iniciativa.

“Tienes un corazón grande, Aracely Arámbula”; “es muy triste que otras mujeres sean abusadas y golpeadas, por eso hay que unirse, estoy contigo”; “gracias, hermosa, por aprovechar tu fama para hacer algo en el mundo que favorezca a todos”; “mis respetos para usted”; “orgullosa de ti, ídola”.

