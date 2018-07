Satcha Pretto celebró el pasado fin de semana el cumpleaños número cuatro de su hijo Bruce, en un ameno compartir en familia, que mostró a través de sus redes sociales.

La ancla de ‘Despierta América’ organizó una pequeña fiesta en su casa, ambientada en la serie de dibujos animados PJ Masks, que sus pequeños disfrutaron en grande.

“¡Felices 4 añitos de vida mi corazón Brucie! ¡Amo ser tu mamá! Que Diosito me permita siempre guiarte por el mejor camino. Tú creces en edad y yo crezco a tu lado en aprendizaje”, escribió la periodista al pie de la publicación que compartió en Instagram, que ya acumuló más de 33,000 ‘me gusta’.

Al ver su encantadora celebración, sus seguidoras la llenaron de aplausos por su sencillez: “Qué bella familia. Te admiro tanto, eres una mujer ejemplar y me encanta tu sencillez… Feliz cumple a tu primogénito”; “(los cumpleaños) los hace familiar, qué bueno que no necesita hacer grandes fiestas pasa demostrar qué tiene, eso lo aplaudo”; “ella es sencilla, nunca ha hecho grandes fiestas, ella lo hace todo familiar y así debe de ser”; “admiro tu humildad. Sé que eres muy buena madre”; “eres un ejemplo de humildad, me encanta cómo celebras los cumples de tus tesoros, sin tanto desperdicio”.

Sin embargo, no podía faltar también quienes la criticaron por el mismo motivo: “Según (su esposo) es empresario y ella gana bien en Univision, ¿por qué nunca le hacen una bonita fiesta a sus hijos?”; “¿por qué siempre solitaria las fiesta de esos niños, está bien que sea familiar, pero no me digan a mí que esos niños no tienen un primito aquí que puedan ir a cortar el pastel”.

No obstante, pese a los comentarios de los haters, no hay duda de que Satcha Pretto complació a sus chiquitines con el momento más feliz y lleno de amor.