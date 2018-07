Nuevamente tenemos en casa a nuestra amiga, la bella @adamarilopez para su segunda #sesion de #kybella. Me sorprende el avance que ha tenido y estoy ansioso porque ya el proceso termine para compartir con ustedes los #resultados finales. #papada #doublechin #chin #beauty #beforeandafter

A post shared by Dr. Daniel L Campos, DNP, ARNP (@dcamposa4e) on Jul 13, 2018 at 5:32pm PDT