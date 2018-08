Hoy emprendes un viaje de sueños. Dos años planeándolo. Que emoción!!! @sebastianrulli Te voy a extrañar, pero extrañar bonito porque sé que tú estás feliz y haciendo lo que te gusta, porque el amor que conocí contigo es así, que impulsa a que hagas lo que más te llena de liberta y paz al mismo tiempo. Porque no eres mío ni soy tuya pero nosotros somos. Somos cómplices y a todos lados vamos codo a codo siendo mucho. Creamos un mundo incomprensiblemente hermoso y real mostrándonos las cosas buenas que tenemos y enamorándonos cada día, te admiro por tu manera de luchar, además es cuando tu sonrisa mejor se ve. Pensaré en ti en todo momento, mis oraciones están con ustedes todo el camino. Te amo con todo mi ser. @leyendarc Adoradores de curvas, amantes de la carretera, Dos ruedas y un motor potente, el piloto no necesita nada más. En una moto, sólo se puede ver bellezas. Un cielo estrellado iluminando el camino a una puesta de sol en alta definición, El sol, el viento, la lluvia … ustedes y la naturaleza en contacto directo. Feliz #sturgis 2018

