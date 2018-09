Angelique Boyer y Sebastián Rulli se ‘balconean’ en redes sociales (VIDEO)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli derramaron miel a través de las redes sociales, al compartir una cariñosa videollamada, donde conversaron sobre los planes que tienen para su aniversario de novios.

“¿Qué vas a hacer para nuestro aniversario? ¿Qué vas a cocinarme?”, preguntó el actor a su amada con mucha ilusión, mientras ésta respondió con graciosas evasivas: “No te oigo, mi amor, se corta. No te veo ni te oigo, ¿qué pasó?”, dijo entre risas la protagonista de ‘Teresa’, quien ya ha confesado anteriormente que las artes culinarias no se le dan del todo bien.

Sin embargo, Angelique no se quedó con esa, y también balconeó a su galán, sacando a la luz una de sus vergonzosas costumbres: “¿Por qué roncas?”, le preguntó. Pero el actor no quiso darle la razón y se defendió diciendo: “Yo no ronco, jamás ronqué. Solo ronco cuando duermo contigo. Nadie jamás se quejó de nada”.

Los populares actores son una de las parejas más estables y amorosas del mundo del espectáculo, sin embargo, tras casi cuatro años juntos, no muestran ningún interés por llegar al altar. De hecho, recientemente, la mexicana develó a ‘Despierta América’ su opinión sobre el matrimonio.

TE PUEDE INTERESAR: Le piden respeto a Adamari por muestra de afecto

“La verdad es que no estoy pensando en eso (en la boda). No es una prioridad para nosotros, creemos en las ganas de estar juntos todos los días, sin tener que firmar un papel para tener esa seguridad”, aseguró la actriz al programa ‘Despierta América’.

Para la guapa actriz su vínculo más solido es el profundo amor que se guardan: “La única seguridad que tengo es que lo amo, quiero estar con él y él de igual forma. El día que no queramos estar juntos no hay nada más que hablar, y punto….”, agregó Angelique Boyer.