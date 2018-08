Angelina Jolie está harta de seguir casada con Brad Pitt

💥 #AngelinaJolie afirma que #BradPitt no pasa la #pensión a sus #hijos https://www.magazinespain.com/angelina-jolie-afirma-brad-pitt-no-pasa-pension-hijos . #brangelina #divorcio #ex #actriz #actor #actores #famosos #parejas #parejasVIP #expareja #celebrities #celebs #hollywood #hollywoodstars #film #movies #cine #familia #family #pensionalimenticia #conflictofamiliar

A post shared by Magazinespain (@magazinespain) on Aug 8, 2018 at 12:43am PDT