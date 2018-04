Andrea Legarreta rechazó una cena con Luis Miguel y revela por qué

En una entrevista concedida a Adela Micha, en su programa ‘La Saga’, Andrea Legarreta develó contra las cuerdas anécdotas inéditas sobre su vida amorosa pasada y presente.

En medio de rumores que corren sobre sus problemas matrimoniales, la presentadora de ‘Hoy’ confesó que aunque ha tenido muchos amores, sin duda, el amor más grande es su esposo, Erick Rubín.

“Yo me enamoro pero hasta las cachas. Yo soy entregada, pasional”, aseguró Andrea. “Claro que he tenido amores increíbles, pero Erik es el amor de mi vida”.

Pero la parte más interesante llegó cuando le tocó responder a las preguntas que el público envió a través de redes sociales. En dicha sección, la mexicana sorprendió a todos al revelar si alguna vez había salido con Luis Miguel.

“A mí, Luis Miguel me fascinaba. Yo desde niña era que babeaba por Luis Miguel, entonces de pronto coincidimos en ciertos eventos y tal, entonces yo babeaba”, empezó relatando Legarreta.

“Pero una vez coincidimos en un restaurante pozolero, en Acapulco. Yo llegué con mi familia, y era como un restaurante local y él iba con sus guaruras. Entonces, él muy lindo, muy decente, se paró y saludó a mi familia y tal. Él generalmente mandaba a un chico de su equipo como a hacer la invitación. Yo creo que por que si le dices que no, pues ya le dijiste que no al chico y no a él. Así que llegó y me dijo: ‘es que va a haber una cena en la casa de mi jefe, entonces queremos ver si usted quiere asistir’ ¿Y qué crees? Dije que no y sí me arrepentí. Porque (para el momento) yo tenía novio, yo lo quería mucho, pero cuando pasaron los años, este novio me puso los cuernos”, contó la actriz muy animada, probablemente gracias al mezcal con el que acompañaba la platica.

¿Habrían hecho buena pareja estos dos famosos? Lamentablemente, ya no lo podremos saber.