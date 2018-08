Andrea Legarreta suele despertar cientos de elogios a través de las redes sociales, gracias a sus estilosos atuendos, especialmente cuando estos dejan al descubierto sus espectaculares piernas.

Sin embargo, este martes, la mexicana provocó reacciones encontradas, tras publicar una fotografía donde presume el look que utilizó durante el programa ‘Hoy’. En la imagen, que acumuló más de 20,000 ‘me gusta’, se le ve luciendo un vestido rojo, con vaporosa falda, que combinó con unos zapatos dorados con altísimas plataformas.

Su calzado fue precisamente el culpable de la polémica, pues para algunos los tacones eran tan exageradamente altos que resultaban de mal gusto: “Lindo el vestido, pero esos zapatos parecen del tubo, sorry, súper altos”; “¿cómo hará para manejar esos zapatos de teibolera?”; “siempre arruinas el atuendo con los zapatos”; “cañón están desagradables… es muy exagerado”, cuestionaron sus seguidores.

Vestidito coqueto de @bcbgmaxazria 🌺 #LadyInRed A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Aug 21, 2018 at 11:15am PDT

Pese a todo, muchos usuarios también salieron en su defensa y le aplaudieron su valentía: “Me gustaron tus zapatos, pero tienen un tacón muy grande. Yo no podría caminar con ellos”; “¡qué tacos! Yo me caería seguro”; “si yo me subo en esos zapatos, me mato”; “Wow bella… pero dime cómo puedes caminar en esos zapatos tal altos”; “Ave María, cuántos cms miden tus tacones”.

No obstante, todo parece indicar que a Andrea Legarreta nada le borra la sonrisa, pues no dejó que las críticas la afectaran en lo más mínimo y solo respondió a los comentarios positivos de sus fanáticos.

