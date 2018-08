La hora del baño… Que tal estos consentidos!!!! Jajajajajajaja enamorada estoy!! Que experiencia!! @elephantjunglesanctuary #Tailandia #SueñoHechoRealidad #SantuarioDeElefantes 🙌🏻😍🐘💕💕💕💕💕🐘🐘🐘🐘🐘 #FamilyMode #VacacionesEnFamilia Ve todas las fotos! Recorre a la izquierda ⬅️⬅️⬅️

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Aug 4, 2018 at 4:44am PDT