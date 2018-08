Para los seguidores de Andrea Legarreta es sorprendente ver lo mucho que han crecido sus hijas, Mía y Nina, frutos de su matrimonio con Erik Rubín.

Pero, sin duda, el tiempo pasa volando y la presentadora está consciente que en cualquier momento tendrá que conocer a los pretendientes de las jovencitas, quienes además heredaron su impresionante belleza.

“No tienen novio, no me lo han pedido como tal, pero si surgiera (la posibilidad) tienen la confianza…”, aseguró la mexicana en una entrevista para el programa ‘La Cuchara’.

La conductora de ‘Hoy’ también reveló que entre ella y sus hijas hay una relación muy cercana, tanto que hasta se sienten en confianza para hablar de sus amores adolescentes: “Sí, me dicen quién les gusta, o quién a lo mejor ya les pidió (ser su novia), como dicen ellos, pero todavía no. Sí, de pronto han habido algunos chiquillos que tal vez les llaman la atención pero todavía no llega el bueno…”, contó entre risas Legarreta.

Recientemente, Andrea Legarreta celebró en familia un importante logro de Mía y, tal como suele hacer en los momentos más significativos de su vida, compartió la alegría que sintió a través de sus redes sociales.

La primogénita de la presentadora culminó la primaria y desde ya se vislumbra un futuro lleno de éxitos para la talentosa jovencita de 13 años, quien ha demostrado que heredó los dotes artísticos de sus talentosos padres.

“Y es que verlas avanzar paso a paso, creciendo sanas, fuertes, nobles y felices, nos llena el alma de orgullo y felicidad. ¡Las amamos amores!”, escribió Andrea Legarreta al pie de una foto, donde se le ve junto a la agasajada, su hija menor y su esposo.