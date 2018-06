Ana Patricia da emotiva sorpresa a un grupo inmigrantes embarazadas

A sus 8 meses de embarazo, Ana Patricia Gámez visitó un centro comunitario que ayuda a mujeres inmigrantes de bajos recursos, con el objetivo de regalarles una mañana llena de alegrías, en complicidad con un par de integrantes de la banda Los Ángeles Azules.

La presentadora de ‘Despierta América’ se siente muy identificada con las compañeras latinas que, igual que ella, viven con ansias su embarazo, y llegó a la institución repleta de obsequios para las mamás que allí asisten regularmente.

“Esta travesía ha sido increíble para mí, saben que he vivido este embarazo con muchísima ilusión, pero también me he puesto reflexionar sobre aquellas mamis que son menos afortunadas, que tienen la ilusión de estar embarazadas, pero que quizás no tienen los recursos para darle a sus bebés leche, pañales, ropita, esas cosas básicas que necesitan unos pequeños”, confesó la mexicana, mientras sacaba los obsequios del vehículo.

El encuentro se tornó muy emotivo cuando las mujeres presentes contaron sus historias y todas coincidieron en que lo más difícil es vivir esta etapa lejos de sus familias. En esto, Ana Patricia no pudo hacer otra cosa que estar de acuerdo, pues ella misma ha tenido que lidiar con la distancia que la separa de su familia, en México.

“Creo que eso tenemos todas en común, yo al igual que ustedes tengo a mi familia en México y yo creo que al final del día eso es lo que más nos hace falta, como ese abrazo de la familia, del papá, de la mamá, pero aquí (en su vientre) está nuestra bendición, es lo más bello, es lo que nos motiva a todas nosotras, porque nuestros hijos necesitan tener una mamá plena, una mamá feliz, así que yo no quiero que haya tristezas”, dijo la ex reina de belleza, muy conmovida.