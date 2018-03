El único ejercicio que he hecho durante este embarazo fue solo en el primer mes y porque no sabía que estaba en estado, esas fueron las últimas 4 semanas de #MQB 😳 Dios cuido a mi bebe 🙏🏼 si les soy sincera no me quedaron ganas de hacer ejercicio en lo más mínimo por un tiempo después de tanta actividad tan intensa de 3 meses de competencia 😂 hasta hoy que me tocó estar en este segmento de @DrJuan en @DespiertAmerica con @RobertoSotoG 🤰🏻 y dos preciosas más embarazadas. Si bien tiene sus beneficios hacer ejercicio prenatal con autorización del medico la verdad aún yo no tengo la energía ni ganas para hacerlo 😓😂😴 mi primer parto fue natural y así espero que sea este segundo y les confieso que tampoco hice ejercicio embarazada de Giulietta y solo subí 25 libras. Que experiencias han tenido ustedes??

