Ana Patricia reveló lo que aterrorizó a Giulietta en su fiesta de cumpleaños

En Miami es difícil encontrar de estos antojitos mexicanos pero la buena noticia es que desde Los Ángeles se han mudado @LosReyesMexicanDelights 🍉🌶🍋 😍 las aguas frescas estaban deliciosas y la fruta con chile y chamoy ufff ni se diga 🙌🏼 también tenían nieve de garrafa casera todo fresco hecho a mano ❤️

A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) on May 5, 2018 at 6:37pm PDT