Ana Patricia Gámez ya está en la recta final de su embarazo y quiso compartir el entusiasmo por recibir a su nuevo bebé con todos sus fanáticos, a través de un video en su canal de YouTube, donde respondió a las preguntas que más frecuentemente le hacen en redes sociales.

La presentadora de Despierta América comenzó despejando los rumores acerca del nombre de su hijo y confesó que todavía no se ha decidido: “Ha sido un dilema desde el día que supimos que iba a ser niño. No sé por qué la gente piensa que le voy a poner Romeo, yo creo que sería el último nombre que escogería para mi hijo. (…). Giulietta en cuanto hay videos o alguien le pregunta que cómo se va a llamar su hermanito, ella dice Gael. Es un nombre que me encanta, pero siento que no me llena 100 por ciento”.

Por otro lado, cuando ya alcanzó las 31 semanas de gestación, la ex reina de belleza se sinceró al revelar cuál ha sido la peor parte de su embarazo: “Los achaques, como le decimos nosotros en México. Es que si a mi me va (bien) en cuanto a nauseas y mareos, jamás tengo, jamás tuve, pero sí me daba muchísimo sueño al principio y me sigue dando, porque igual me levantó muy temprano, a las 4 de la mañana. El sueño sí me causaba bastantes problemas, sobre todo que ya en un segundo (embarazo) es más difícil porque tengo que cuidar de Giulietta con un ojo abierto y otro cerrado”.

Sin embargo, Ana Patricia no ha dejado de disfrutar cada una de las etapas de su dulce espera y cuando le preguntaron cuál era su favorita, ni siquiera se pudo decidir: “(Lo he disfrutado) de principio a fin, cada etapa tiene su encanto porque es como una mezcla de sensaciones que van variando. Al principio cuando te enteras que estás embarazada es una de las sensaciones más bonitas, cuando va creciendo la panza, cuando se empieza a mover, esos pequeños movimientos al principio… y definitivamente cuando nace”.