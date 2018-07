Ana Patricia Gámez ya está en la recta final de su embarazo y, aunque esperaba dar la bienvenida a su segundo hijo en al menos dos semanas, este martes recibió una noticia que provocó cierta alarma entre sus seguidores.

A través de su cuenta en Instagram, la presentadora reveló que en su última consulta médica descubrieron que tenía poco líquido amniótico, por lo que debía guardar reposo absoluto para evitar cualquier complicación.

“Les cuento que hoy tuve ultrasonido para ver el crecimiento de mi bebé y su peso. Ya está cerquita de las 7 libras, este jueves cumplo las 37 (semanas) pero si ya estuviera en las 39 semanas hoy mismo me inducían el parto, porque estoy baja de líquido amniótico, por lo que el doctor me mandó a descansar unos días hasta un nuevo ultrasonido, el próximo martes. Por eso no me verán en Despierta América por ahora”, explicó la conductora en la red social.

Como era de esperarse, sus seguidores la inundaron con palabras de aliento y muchas bendiciones para ella y su bebé: “Ana, te deseo muchas Bendiciones y oraciones para ti y tu bebé”; “hermosa, a descansar y tomar mucha agua. Primero Dios, todo te saldrá bien en el parto”; “descansa todo lo que puedas Anita… Todo saldrá bien en el nombre de Dios”; “cuídate para que llegue muy bien el bebé y tú no tengas ninguna dificultad en el parto”.

Ana Patricia Gámez revela las dificultades de sus últimos días de embarazo

Hace unos días, la ex reina de belleza contó a MezcalTV cuán ansiosa está por recibir a su retoño y lo difícil que ha sido esta última etapa para ella: “Ya con ganas de dar a luz. Estas últimas semanas se me han hecho muy pesadas, cansancio, dolor, ya a la noche no puedo dormir, me acomodo de todos los lados, me cuesta respirar, por primera vez se me hincharon los pies, pero solamente un pie se me hinchó”.