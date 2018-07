Ana Patricia revela divertida anécdota de su alumbramiento

Ana Patricia Gámez ya está de vuelta a su hogar, junto a su familia, luego de haber dado a luz a su segundo hijo, a quien llamaron Gael Leonardo. Y tan solo una semana después de su llegada, la mexicana presentó a su bebito a las cámaras de ‘Despierta América’ y contó la divertida anécdota que precedió su alumbramiento.

“La verdad llegó mucho antes de lo que pensaba, 37 semanas. Yo la semana pasada iba a checkeo regular y de regreso, esta historia lo saben pocos, pero se los voy a contar: yo me bajo unas cuadras antes de llegar a mi casa, porque hay un árbol de mangos, entonces había muchos mangos tirados y se me antojaron. Y me bajo a recoger mangos, y en eso se me rompe la fuente mientras yo me estoy agarrando los mangos de otra casa. La verdad es que fue súper cómico”, reveló la presentadora.

La ex reina de belleza también dio algunos detalles sobre el estado de su bebé y confirmó que por ahora no tiene nada de lo que preocuparse: “Gael pesó seis libras con cuatro onzas, un poquito más chiquito que Giulietta, pero bueno, con 37 semanas. Es muy sano, muy vivo”.

Felices en casita ❤️ A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) on Jul 13, 2018 at 1:00pm PDT

Como toda mamá orgullosa, Ana Patricia ha compartido varias instantáneas del recién nacido y las redes sociales no pudieron evitar destacar el parecido que tiene con su hermanita mayor.

De hecho, en un post hecho por la cuenta oficial de ‘Despierta América’, los usuarios comentaron: “Igualitos”; “siento que se parecen muchísimo los bebés”; “igual de bellos”; “muy parecidos”; “son idénticos”; ”no inventes están iguales”; “se parecen mucho Dios me los bendiga”; “como dos gotas de agua felicidades”; “están igual”; “ni cómo decir que no son hermanos”; “la misma nariz”.

Los dos amores de @anapatriciatv 💖💙 A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Jul 11, 2018 at 11:50am PDT