Ana Bárbara confiesa que se hizo un ‘arreglito’ estético en el rostro

A mis #ABfans y personas que me AMAN! Quiero compartirles que por una cuestión principalmente de salud pero además estética me sometí a una operación de nariz. AHORA RESPIRO COMO NUNCA Y DE PASO (CREO QUE RECUPERE A MI NIÑA INTERIOR)😂😂😂 Estoy AGRADECIDA con el “TODO PODEROSO” MEDICOS Y ENFERMERAS 🙏🏻 pues durante años pospuse este evento por miedo y lo delicado de la cirugía! Les AGRADEZCO QUE ESTEN AL PENDIENTE LOS AMO!!! AB!

A post shared by Ana Barbara (@anabarbaramusic) on Apr 5, 2018 at 10:30am PDT