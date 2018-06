Alicia Machado asistió como invitada al programa Hoy, donde recordó algunos de los momentos que vivió junto a Luis Miguel. Tal parece que la huella que dejó el cantante en la actriz fue tan profunda que incluso estuvo a punto de romper en llanto al hablar de su romance.

A pesar de que, al inicio, la actriz se mostraba renuente a contar algunos detalles de su amorío con “El Sol”, el cual según la periodista Shanik Berman duró 8 meses, la ex Miss Universo subrayó que la relación fue muy bella y que es un hombre encantador.

Al ser cuestionada sobre las atenciones que tiene el intérprete con sus parejas, la venezolana comentó: “tiene muchos detalles, pero a lo mejor no son tantos detalles materiales, sino detalles en su manera de comportarse, flores o de repente te invita así a las 9 de la noche a pasear en helicóptero”.

Sin embargo, Machado se puso sensible cuanto le preguntaron si LuisMi le había cantado alguna canción al oído, a lo que respondió: “algunas”. De inmediato, le preguntaron cuáles, a lo que la artista replicó: “Ay, me están haciendo que me acuerde de cosas que me van a hacer llorar”, y tras una pausa, agregó: “Sueña, con un mañana”, entonando el tema.

Posteriormente, Shanik expresó que el cantante había terminado su relación con Daisy Fuentes para iniciar su romance con Alicia, a lo que ella dijo: “No, no creo”.

Finalmente, la también empresaria manifestó que únicamente tiene buenos deseos para el intérprete de “Culpable o no”. Además, explicó que si no hay publicada ninguna fotografía de su romance fue porque tanto ella como él se cuidaban y no deseaban exponer su relación, pues eran muy inocentes.