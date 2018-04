Alicia Machado por fin habló sobre el misterioso padre de su hija (VIDEO)

Aunque Alicia Machado siempre ha mantenido el hermetismo en torno a la relación con el padre de su hija Dinorah, el empresario mexicano Rafael Hernández Linares, la ex Miss Universo se destapó recientemente ante las cámaras del programa ‘¡Suelta La Sopa!’, de Telemundo.

“Yo quise mucho al papá de mi hija. Ese es el hombre que yo conocí. La otra vida de esa persona yo no la conozco. Esa no fue la persona que yo conocí , ni de la que me enamoré”, confesó la venezolana, quien por años se rehusó a revelar la identidad del reconocido hombre de negocios.

“Las cosas que el padre de mi hija puede hacer lícita o ilícitamente no tiene nada que ver conmigo”, enfatizó la actriz, quien aseguró que todos los gastos de su pequeña corren únicamente de su propio bolsillo. “No, (él no paga por las cosas de mi hija) por cuestiones de convicciones mías. (Ella) legalmente es mía, creo que estoy en todo mi derecho. Ella es ciudadana norteamericana y yo en este país tengo todos los derechos de ser una madre sola”.

Sin embargo, a pesar de que su relación no terminó nada bien, la empresaria le guarda cariño al hombre con quien procreó a su primogénita.

“Mi hija es producto de una relación de dos personas que se quisieron mucho, dos personas muy distintas. No sigo enamorada de él pero me duele mucho por mi hija, yo le tengo un gran cariño (porque) es el papá de mi hija. No solo cariño, le tengo gratitud. Es un hombre que a mi me ayudó mucho y lo conocí en un momento muy duro de mi vida”.

Alicia reconoció que empezó a frecuentar a Hernández en un momento de su vida muy duro y éste sirvió como un bálsamo para sus desdichas: “Estaba atravesando muchas cosas. Económicamente yo no estaba bien, a nivel de trabajo tampoco. Yo venía de salir de unas enfermedades como los desórdenes alimenticios y la bulimia y de depresiones muy severas. Me protegió y me cuidó mucho”, dijo.