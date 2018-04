Alex Rodríguez sabe lo afortunado que es al tener a su lado a una de las mujeres más deseadas del mundo del espectáculo. Y, en su primera visita al programa de Ellen DeGeneres, el ex beisbolista contó los detalles del día en que conoció a Jennifer López, hace poco más de un año.

“Describiría ese día como el más afortunado de mi vida, un auténtico golpe de suerte. Alguien me toca el hombro, me doy la vuelta, no soy capaz de reconocer a esa persona y, de repente, me doy cuenta de que es Jennifer Lopez caracterizada como su personaje de Harlee, en (la serie) ‘Shades of Blue‘, vestida con unos vaqueros y unas botas grandes. Me llevó cinco segundos reconocerla. Y lo primero que le dije fue: ‘Oh Dios mío, Jennifer, estás guapísima’. Me puse muy nervioso”, relató el atleta a la famosa presentadora.

Al parecer, para A-Rod fue amor a primera vista, pues poco después de ese primer encuentro contactó a la ‘Diva del Bronx’: “Esa misma noche la llamé y empezamos a hablar”, confesó mientras el público escuchaba encantado su tono encantador.

Sin embargo, Ellen aseguró que su versión de los hechos sobre aquel importante momento era muy distinta a la que dio JLo meses atrás, en su visita al programa.

Para aquel entonces, la cantante reveló que se conocieron mientras ella estaba almorzando en un restaurante, en Los Ángeles y, cuando lo vio pasar a su lado, lo tocó en la espalda para llamar su atención y lo saludó. De ahí en adelante, ya todos conocemos la historia.

Late night. Set life. 😎#ineedabed A post shared by Alex Rodriguez (@arod) on Mar 28, 2018 at 1:55am PDT

Todo parece indicar que el romance de la actriz y el ex beisbolista va viento en popa. De hecho, hace pocas semanas salió a relucir en los medios que ambos habían comprado un lujoso apartamento en Nueva York, valorado en más de 15 millones de dólares, ubicado en el edificio residencial más alto del hemisferio occidental.