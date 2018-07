Alessandra Rosaldo sorprendió a sus seguidores al compartir, a través de las historias de Instagram, el reciente accidente doméstico que sufrió. Igual que le ha sucedido a muchas otras personas, la esposa de Eugenio Derbez se golpeó el rostro cuando el celular le cayó encima, mientras lo revisaba estando acostada en su cama.

Aunque en otras circunstancias el pequeño incidente no habría resultado ser un gran problema, en esta ocasión la mexicana lamentaba que haya ocurrido justo un día antes de asistir a una entrevista en el programa ‘Hoy’.

“Me acabo de dar un trancazo en la cara con el celular, horrible. Lo aviso porque mañana voy a ‘Hoy’ y seguramente voy a tener un moretón aquí”, confesó la intérprete en el clip, señalando su pómulo derecho.

Pero a la cantante no solo le preocupaba la marca que tendría en su cara, sino también lo que pensarían de su esposo al verla llegar con un moretón: “Estoy verdaderamente preocupada, me va a salir un moretón gigante aquí y la gente va a pensar que mi marido me golpea”, agregó la cantante entre risas.

Sin duda, el humor de la familia Derbez es tan latente que hasta de los problemas cotidianos sacan una divertida broma.

Eugenio Derbez revela si Alessandra Rosaldo está o no embarazada

Recordemos que hace unos días, Alessandra Rosaldo desató una ola de especulaciones en las redes sociales, tras publicar un mensaje donde expresaba su emoción por “uno más en la familia”. Sin dar mayores detalles, la esposa de Eugenio Derbez dio pie a los rumores sobre un posible segundo embarazo, a casi cuatro años de haber dado a luz a su hija Aitana.

Aunque desde entonces ni ella ni su familia habían mencionado algo más al respecto, la semana pasada, el propio Eugenio declaró a ‘El Gordo y La Flaca’ que no tenía ni idea lo que quería decir el mensaje de su amada, pero estaba seguro de que no había ningún bebé en camino.