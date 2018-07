Alessandra Rosaldo ha sido invitada por el chef Yisus a Despierta América, este lunes, para participar en un desafío culinario, por lo que utilizó sus redes sociales para confesar lo nerviosa que se siente y pedir el apoyo de sus seguidores.

“Oigan, ya me entró el nervio. Este lunes ya es el reto culinario con el chef Yesus, y pues bueno le voy a echar muchísimas ganas. Creo que también tengo buen sazón, pero me falta un poquito de práctica. Lo que sí, es que si ustedes me echan porras y sobre todo si votan por mí, pues mucho más me voy a motivar”, dijo la cantante a través de un video compartido en las historias de Instagram.

Sin embargo, para sorpresa de sus fanáticos, el que no se mostró muy alentador fue su esposo Eugenio Derbez, quien de hecho dejó entrever que la cocina no era su fuerte: “Pues, cómo no te va a dar nervios si no cocinas”, aseguró el actor, mientras cargaba a su hija Aitana.

Indignada ante la falta de apoyo de su esposo, la intérprete le reclamó: “¿Qué te pasa?, o sea, ¡gracias por las porras!”.

Aunque la sentencia del protagonista de ‘Overboard’ sonó muy en serio, considerando el característico humor de la familia Derbez, no es difícil creer que Eugenio en realidad esté tomándole el pelo a su esposa. No obstante, suponemos que tocará esperar a que la propia artista demuestre su talento en la cocina muy pronto.

Pero a quien sí vimos hace un par de meses presumiendo sus habilidades como repostera fue a la pequeña Aitana, quien junto a su mami realizó un divertido taller para cocinar cupcakes y decorarlos.

