Captan a Alessandra Rosaldo ‘poniéndole los cuernos’ a Eugenio

Is it too soon for an Oscar #throwback? ¿Será muy pronto para un #throwback a los Oscares? Hmmm… 🤔🤔🤔 ¡Ceeeeeeeeeeero! Ahí les va. Don’t think so!!!!!! Here it goes. #bestdateEVER #throwbackthursday #takemeback #illpostabouttheoscarsfortherestofmylife 🤣😜

A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) on Mar 15, 2018 at 5:08pm PDT