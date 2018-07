Alessandra Rosaldo revela por qué no tendrá más bebés

Traje a Aitana a trabajar conmigo. Estábamos revisando las propuestas de póster para #HombreAlAgua. Estén pendientes de mis redes para saber cuál elegimos… Brought my baby girl to work the other day and Aitana was calling all the shots for the #OverboardMovie poster selection. She knows what she wants! #likeaboss

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on Mar 21, 2018 at 6:30pm PDT