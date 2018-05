¡Qué orgullo caminar de tu mano y verte realizar un sueño más! Soy testigo no solo de tus noches sin dormir, tu cansancio extremo y tu corazón roto cada vez que tienes que ausentarte, sino también de la pasión con la que te entregas a tu trabajo, tu incansable lucha por ser cada día mejor y el profundo amor y agradecimiento que tienes hacia tu gente, tu público, tus fans. Gracias por ponernos el ejemplo, por abrir camino para los latinos en esta industria, por demostrarnos que los sueños sí se hacen realidad, por ser fuente de inspiración para todos los que te rodeamos y además, en medio de todo, gracias por ser padre, esposo, compañero, confidente, amigo y mi eterno amor. Te amo @ederbez ¡¡¡FELICIDADES por esta maravillosa película que será un éxito más en tu carrera!!! #OverboardMovie #premier #redcarpet #extremelyproudwife Styled by @francisbertrand 👗@piagladysperey 💍@swarovski 💄@elizabethulloabeauty 💇🏻‍♀️@stevestylemark

A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) on May 1, 2018 at 10:44am PDT