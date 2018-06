Alejandra Espinoza se arrepiente de algo tras el nacimiento de Matteo

Alejandra Espinoza abrió su corazón en su visita a Despierta América para revelar cómo reaccionó ante las duras críticas que recibió, después de dar a luz a Matteo, hace poco más de 3 años.

Luego de haber sido un libro abierto durante su embarazo, la ex reina de belleza sorprendió a sus seguidores tras la llegada de su primogénito, al no compartir ninguna foto de él a través de sus redes sociales, por lo que se enfrentó a lo duros cuestionamientos de quienes no entendían las razones de su decisión y ansiaban seguir observando de cerca los detalles de su vida familiar.

“Yo me encargué de compartir mi embarazo pero hasta lo que no debería haber compartido, estaba tan feliz, era una etapa tan bonita en mi vida, que cuando nace Matteo yo había decidido presentarlo en mi iglesia primero. Y después compartirlo. Yo no veía nada raro en que no lo compartiera. Yo hice un compromiso con la gente de (la revista) People en Español. Después yo me arrepentí, pero ya no podía salirme del compromiso. Pero yo nunca pensé que la gente se iba a poner tan intensa”, contó Espinoza.

Alejandra Espinoza confiesa cuánto la afectaron las críticas

Para la mexicana, la situación fue avasalladora y aún recuerda lo mucho que la trastocó en su momento. “Hoy en día esas cosas no me afectan en absoluto. Pero en ese momento estaba yo con todas las hormonas a flor de piel y obviamente sí me afectaba muchísimo. A veces pienso que yo no pude lactar a Matteo por eso, porque estaba muy estresada, yo no entendía por qué la gente había reaccionado así”, confesó la presentadora.

Sin embargo, la conductora reconoció que, de tener otra oportunidad, haría las cosas de manera diferente: “Fue un error mío por haber compartido tanto del embarazo, si no pensaba enseñar la foto de Matteo cuando naciera. Y el segundo error que cometí fue haber hecho un compromiso con la gente de People en Español”.