La colaboradora de El Gordo y La Flaca, Alejandra Espinoza confesó a sus seguidores en redes sociales cuáles son las únicas cirugías a las que se ha sometido a lo largo de su vida.

Espinoza empleó su canal de YouTube para compartir un video en donde explicó en qué tiempo y por qué motivo se puso en manos de los expertos para modificar su apariencia.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 comenzó explicando que debido a una reciente serie que transmite Univisión en sus plataformas digitales, de nombre ‘Recordando un sueño’, ha observado cientos de comentarios relacionados con intervenciones estéticas después de ganar el dicho certamen de belleza.

TE PUEDE INTERESAR: Angélica Rivera genera alarma por lo que le sucedió en el brazo (FOTO)

😘 A post shared by Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) on Aug 7, 2018 at 5:31pm PDT

“Asumen que me he hecho 20 mil cirugías, yo he tratado de ser lo más sincera posible con todo el mundo, desde el primer día en que yo comencé a trabajar en televisión”, dijo la conductora mexicana.

Habló de su ya conocida reducción de busto: “La cirugía que todos saben que me he hecho, pero están un poquito incorrectos, saben que me hice una reducción de senos, pero todo el mundo piensa que yo cuando entré a Nuestra Belleza Latina tenía implantes, o sea que yo me había operado para ponerme senos y después me los quite, error número uno”.

Aclaró: “Mis senos eran completamente naturales, hace falta ver a mis hermanas para darse cuenta, yo tenía los senos naturales, nunca me gustaron, nunca estuve conforme, nunca fui feliz, me lastimaban, nunca podía ponerme un vestido que me gustaba”.

La originaría de Tijuana trató de contextualizar un poco su decisión: “No es lo mismo unas bubis doble D puestas por un cirujano, a unas bubis doble D naturales, yo con un poquito de dinero que gané en Nuestra Belleza Latina decidí operarme y no puedo estar más contenta”.

Alejandra Espinoza se quitó busto

Y asegura que a pesar de las críticas, ella se siente contenta: “Sí, todo el mundo me dice ‘estás muy plana, pareces una tabla’, pero yo estoy feliz, eso a mí me dio muchísima seguridad, me alegra, a mí no me importa que se me vea la cirugía o dónde me cortaron, no me interesa, de verdad que estoy muy contenta, muy feliz”.

Añadió que “es una de las mejores decisiones que he tomado, de hecho ya próximamente me toca hacerme una cirugía nuevamente porque ya pasaron diez años”.

Adelantó que no cederá ante la presión de sus hermanas: “Mis hermanas están póntelas más grandes (los pechos), pero yo soy feliz como estoy, entonces esa es la cirugía que todo el mundo sabe, ese no es ningún secreto, lo único que fallaban era que pensaban que yo tenía implante y que me lo removí y no, mi bubi era natural, eso quiero aclararlo”.

La segunda operación sobre la que puntualizó fue su dentadura: “Otra cosa que me hice fueron los dientes, era algo que me tenía muy insegura, mis dientes no eran unos dientes feos, eran pequeñitos y estaban derechitos, pero eran chiquitos, como de ratoncitos y yo quería sentirme segura con mi sonrisa”.

De igual manera, comentó los cambios que llegaron con su intervención dental: “Mi cara era muy redonda, al acomodarme la dentadura mi cara se alargó, eso es lo que me dijo mi doctor, se le llama diseño de sonrisa”.

Y ahora le “fascinan los dientes como los tengo, me fascina mi sonrisa, estoy súper contenta, también es algo que me tenía muy insegura y nada, cuando me hice los dientes fui feliz”.

La cirugía que nadie sabía de Alejandra Espinoza

Minutos después confesó una operación de la cual todos especulaban, pero sin tener exactitud: “Ahí les va mi confesión: la nariz sí me operé, pero no cuando ustedes creen, yo me operé la nariz cuando cumplí los 18 años en Tijuana, México”.

Hasta reveló el costo en aquel entonces de dicha cirugía: “Me costó mi cirugía de nariz 750 dólares, obviamente para luego es tarde, me puse a trabajar un montón y me pagué mi cirugía de nariz”.

Mencionó las razones por las cuales decidió operarse: “¿Qué pasa con mi nariz?, ¿por qué no me gustaba? Yo tenía un huesito sabroso aquí que no me gustaba y quería participar en Nuestra Belleza México y estéticamente no me favorecía mucho”.

Agregó: “No era tampoco una cosa que me daba muchísima inseguridad, pero quería ir a Nuestra Belleza México al 100, entonces me la operé cuando tenía 18 años, mas después de Nuestra Belleza Latina no me la he tocado, no me la tocaré, mi nariz me gusta como está, me gusta cómo luce, creo que luce bastante natural”.

Además de pronunciarse a favor de las cirugías, declaró: “Ya he dicho muchas veces que me siento muy feliz, pero ese el punto yo creo, cuando una se somete a cirugía o cualquier cosa que sea para su físico, es estar muy contento y segurísimo de qué es lo quieres hacer”.

Para finalizar expresó: “No sé si en un futuro algo me vaya a comenzara a molestar y decida yo arreglármelo, o lo que sea, y no me va a dar vergüenza porque considero que es algo súper normal”.