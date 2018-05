La presentadora de Univisión Alejandra Espinoza confesó el mal que la aqueja y le complica quedar nuevamente embarazada.

Jacqueline Bracamontes fue la encargada de entrevistar a Alejandra Espinoza para su programa “Compartiendo Entre Amigas”.

En dicha entrevista la colaboradora de ‘El Gordo Y La Flaca‘ contó que padece de una enfermedad llamada “trombofilia”.

Alejandra Espinoza revela la enfermedad que le complica ser madre de nuevo

“Yo tengo un padecimiento se llama trombofilia y bueno eso hace que muchos de los embarazos que pueda tener no se completen tengo que estar bajo cuidado médico”, comenzó diciendo Alejandra Espinoza.

Agregó: “Muchas cosas que me tocó vivir en un principio de mi matrimonio a base de eso, obviamente queríamos formar una familia desde el día uno que nos casamos y no se pudo”.

Por su parte Alejandra reveló ser “una persona que cree que los tiempos de Dios son perfectos”.

Pero a pesar de tan desafortunado padecimiento y tres abortos, Alejandra tiene un hijo de tres años de nombre Matteo.

“Matteo me llegó en el momento correcto lleno de energía de verdad nunca me imaginé que esto era la felicidad, yo creía que era feliz antes de tener a mi niño y me doy cuenta que no, que esto que estoy viviendo en este momento es la felicidad la verdad”, puntualizó.

La trombofilia es la propensión a desarrollar trombosis o coágulos sanguíneos debido a anormalidades en el sistema de la coagulación.

