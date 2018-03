azafatas, pilotos y co-pilotos ✈️ asi celebramos un año mas de vida de nuestros regalos de Dios🙌🏻 Gracias a todos por sus lindo mensajes para @matteomarrero gracias a mis hermanas chulas de preciosas por arreglárselas para hacer todo en solo una semana 😬 también a @erideescakes por hacer iluminar tanto el rostro de Matteo con su pastel

A post shared by Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) on Mar 12, 2018 at 4:25pm PDT