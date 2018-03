Alejandra Espinoza cambia de ‘look’ y sus seguidores lo lamentan (FOTOS)

En estos momentos, Alejandra Espinoza tiene más de una razón para sonreír, pues el domingo celebró el cumpleaños número 3 de su hijo Matteo. Y, en la publicación que hizo para homenajear a su pequeño, la presentadora sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look.

Aparentemente, la mexicana dejó atrás su larga cabellera y estrenó un nuevo corte bob. Además, mantuvo su color de cabello original, decisión que le brinda un aire más desenfadado y natural.

Sin embargo, a sus fanáticos no les gustó demasiado la idea y muchos se lamentaron en los comentarios: “Te ves muy bien, pero a mí me gustaba largo”; “me gustaba más tu pelo largo, este está demasiado corto, no me gusta; “¡ay nooo! ¿por qué te cortaste el pelo?”.

Pero el nuevo estilo de la mexicana no despertó solo detractores, también inspiró cientos de halagos y piropos: “Se te ve genial el cabello corto”; “está hermoso tu pelo Ale”; “te cortaste el pelo, te ves divina”; “te ves mucho mejor con pelo corto”; “¡me gusta tu nuevo look! El pelo corto te queda bien”, comentaron algunos usuarios.

No estamos seguras de que Alejandra se haya despedido definitivamente de su larga melena. Quizás su peinado se trata de un falso bob, pero no hay duda de que se ve hermosa de cualquier manera.