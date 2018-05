Los presentadores de ‘Despierta América‘, Alan Tacher y Carlos Calderón vivieron la experiencia de ‘embarazarse’ por un día, tras aceptar el reto de cargar una barriga de 25 libras, el equivalente a un embarazo en su último trimestre, mientras realizaban su rutina diaria.

“Es bien curioso, pero la verdad es que empiezas hasta a abrir un poco las piernas para caminar”, confesó Alan, tras dar los primero pasos con su pancita. El presentador incluso se asombró por lo retadoras que pueden resultar para las mujeres hasta las tareas más comunes: “Estoy pensando en la subida al automóvil. Imagínense, eso es algo normal y cotidiano que hace una mujer embarazada. En mi espalda se empieza a sentir cuando te comienza a jalar”, dijo asombrado el mexicano.

Más tarde, cuando le tocó cuidar a su hija Michelle, una vez que llegó a casa, Alan tuvo que reconocer lo agotadora que es la maternidad: “Ahora no entiendo cómo le hacen (las mujeres), mis respetos. Ya no aguanto”, confesó tras varias horas de experimento.

Ana Patricia le da consejos a Alan Tacher y Carlos Calderón

Por su parte, a Calderón le fue un poco mejor, luego se seguir los consejos de Ana Patricia para dormir y agacharse. Sin embargo, le tocó admitir lo adolorido que estaba, debido al peso de su panza: “La espalda me está matando. Ya me duele el cuello, las nachas… y eso que vine sentado”. Más tarde incluso confesó que ni siquiera acostado encontraba descanso. “Todavía me falta el aire”, afirmó, mientras usaba su computadora en la cama.

En los comentarios, las usuarios se mostraron muy satisfechas por la lección que aprendieron los famosos: “Para que vean lo que se siente, es super incómodo estar embarazada, más las semanas últimas del embarazo”; “¡para que vean los hombres que un embarazo no es nada fácil… Y eso que les faltó sentir los malestares”; “qué satisfacción da ver esto”.