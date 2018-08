Este lunes, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann asistieron al estreno de ‘Ya veremos’, en Los Ángeles, película que se ha posicionado como una de las más exitosas en la taquilla en México.

La popular pareja compartió los momentos previos a su llegada a la alfombra roja en las redes sociales y, gracias a los videos que publicaron en las historias de Instagram, pudimos ver las graciosas bromas que hicieron a costa del pronunciado escote que llevaba la hija de Eugenio Derbez.

“No es angina de pecho, estoy amamantando y siguen demasiado grandes”, explicó la mexicana en el clip. Sin embargo, su esposo respondió en todo de broma: “Pero como que no has amamantado, pareciera, porque están que explotan”.

Todo parece indicar que Aislinn Derbez está encantada con la nueva proporción de sus atributos y cruza los dedos para que el cambio sea definitivo. “Ojalá que ya se me queden así”, deseó.

Por su parte, los fanáticos del famoso matrimonio se desvivieron en halagos por su excelente química y buen sentido del humor: “Qué bonito es ver una pareja así y que se llevan tan bien”; “jaja qué parejita tan hermosa me caen muy bien”; “esta pareja está realmente enamorada”; “qué bello que te ame con o sin angina de pecho! Tú eres hermosa”, comentaron.

No obstante, otros criticaron a la protagonista de ‘La Casa de las Flores’, pues consideraron que su look rayaba en lo ‘vulgar’. “Qué mal gusto. Sorry, cruzan la línea y se me hace que se exponen de más”; “se le va a salir una bubis. Tan linda ella no necesita andar así”; “demasiado escotado que caen en lo vulgar. Cuidado con la imagen”, cuestionaron.