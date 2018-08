Después de unas largas vacaciones junto a su familia, a Mauricio Ochmann le tocó volver al ruedo para el estreno de su nueva película ‘Ya veremos’, al que asistió en compañía de su esposa, la también actriz Aislinn Derbez. Para los famosos, el momento resultó un poco agridulce, pues, era la primera salida que hacían sin su pequeña Kailani, de 5 meses de nacida.

Sin embargo, ambos aseguraron estar tranquilos, tras dejar a su bebé muy bien cuidada: “La dejamos muy bien arropadita, cuidadita, queremos apurarnos ya para llegar a estar con ella”, explicó el actor a las cámaras de ‘Ventaneando’. Mientras que la hija de Eugenio Derbez aseguró: “La hemos dejado (antes), pero tanto tiempo como ahorita, no”.

Desde la llegada de Kailani, las redes han caído a sus pies, gracias a la belleza y el carácter risueño de la bebita. Y los orgullosos padres, lejos de sentirse incómodos con la atención que acapara su hijita, han recibido con los brazos abiertos el cariño del público. De hecho, cuando les cuestionaron sobre lo que pensaban acerca de los perfiles que sus fanáticos han creado en honor a su pequeña, respondieron:

“La verdad es que no nos metemos mucho en eso, siempre va a haber fans que saquen fotos de ella, hasta ahora lo que hemos visto ha sido muy respetuoso, y solo sacan lo que nosotros sacamos. Solo que sí lo hacen, nada más que la gente sepa que no es oficial”, aclaró Aislinn.

No obstante, la mexicana no se mostró tan condescendiente con aquellos que comparan a su pequeña con su famoso padre y enfatizó que ambos no guardan ningún parecido: “Lo que sí yo no entiendo es por qué todo el mundo dice que se parece a mi papá cuando no se parece. La gente tiene lentes de Eugenio Derbez y ya todo lo ven con Eugenio Derbez”, resaltó.