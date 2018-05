Con la llegada de Kailani, hace poco más de dos meses, Aislinn Derbez ha descubierto las delicias y los retos de la maternidad. Como era de esperarse, el pasado jueves, cuando se celebró el Día de las Madres en México, la actriz rindió un homenaje a su progenitora y a su abuela, “mujeres fuertes y llenas de vida” sin las que hoy no podría existir.

A través de su cuenta en Instagram, la mexicana compartió unas fotografías de su madre y de ella misma, cuando tenía más o menos la edad de Kailani, y el parecido que guarda con su pequeña es realmente asombroso.

Sus seguidores notaron las similitudes y reaccionaron de inmediato: “Creí que la de la foto era Kai, hasta hoy creía que se parecía a Mauricio pero no, nada que hacer con esos genes Derbez”; “wow, el mechón rebelde de los cabellos de Kai viene de ti, lo hemos descubierto todo”; “tu nena esta idéntica a ti”; “la hija es el vivo retrato de la mamá”; “son como dos gotas de agua tú y Kailani”.

Mauricio le dedica el mensaje más tierno a Aislinn Derbez

En un día tan significativo para la artista, Mauricio Ochmann no podía dejar pasar la oportunidad para dedicarle un tierno mensaje a quien es la mamá de su segunda hija y su más grande amor: “¡Una del día que Kai llegó a nuestras vidas y te convirtió en mamá! ¡No sabes lo afortunado que me siento de estar a tu lado, siendo testigo de la maravillosa madre que eres!…”, escribió el actor al pie de una instantánea que retrata el momento en que su esposa dio a luz, un par de meses atrás.

Por su parte, la propia Aislinn, conmovió a sus seguidores con unas palabras que reflejan los intensos sentimientos que la embargaron en su primer ‘Día de las Madres’: “Creo que no he parado de decirle a mi bebé ‘gracias, gracias, gracias’ desde que me desperté… Estoy muy sensible, muy agradecida, es algo que no se puede describir con palabras. Feliz día a todas las madres hermosas. Gracias, Mauricio Ochmann por tanto amor, me cambiaste la vida cumpliendo cada uno de mis sueños”.