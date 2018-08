Aislinn Derbez habla sobre demanda en alfombra roja

Aislinn Derbez acompañó a su esposo Mauricio Ochmann a la presentación de la película Ya Veremos, de la cual es protagonista; Y ante los cuestionamientos de la prensa, la hija de Eugenio Derbez brindó algunas palabras sobre la demanda por incumplimiento de contrato que le interpuso una reconocida marca de cosméticos.

En la entrevista presentada en Sale el Sol, la actriz dejó en claro el por qué no daría muchos detalles del caso: “No he querido hablar mucho al respecto porque todavía ahorita está en un proceso legal, digo ya lleva muchos meses, y no voy a hablar mucho porque quiero respetar el proceso legal”.

Según El Universal, Aislinn Derbez firmó un contrato con L’ Oreal el 17 de junio de 2016, y un año después la compañía inició un proceso en su contra debido a que la modelo mexicana no solicitó su autorización para representar a la marca Saba, dedicada a la venta de productos de higiene íntima.

Sin embargo, como indica el mencionado medio, en febrero de este año la actriz levantó una denuncia ante el Conapred contra la marca de cosméticos argumentado que ella sí pidió el permiso necesario para ligar su imagen a productos de higiene íntima, pero no se lo otorgaron debido a que los propósitos de las empresas no tienen nada en común.

En la reciente entrevista la hija del comediante Eugenio Derbez declaró: “definitivamente me estoy defendiendo de un ataque muy feo, muy agresivo, muy absurdo además, que de verdad yo ni siquiera entiendo por qué está pasando”.

Sobre su sentir personal, expresó: “estoy un poco sacada de onda, creo que como mujer no debemos quedarnos calladas, mucho menos en este tiempo en el que ya todas estamos alzando la voz, y sí, cuando hay una agresión hacia nuestro género de esa manera tan absurda, pues hay que alzar la voz.”

“La mujer es bella esté donde esté, aunque esté en sus días no tiene por qué no ser glamurosa, estos estereotipos falsos, de verdad ya estamos cansadas, yo creo que todas, porque sí no puedes pues estar mostrando a esta mujer perfecta, creo que realmente ha hecho mucho daño al autoestima de muchas mujeres”.

