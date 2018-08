Aislinn Derbez revela por qué la pasó ‘fatal’ al principio de su embarazo

Aislinn Derbez aseguró que tuvo muchas molestias los primeros meses de su embarazo, situación que coincidió con las grabaciones de la serie “La Casa de la Rosas”, por lo que tuvo que arreglárselas para que no se notara su estado en la historia.

“Me la pasé fatal, la verdad sí estaba sintiéndome pésimo, los primeros meses si fueron muy achacosos, todo, me sentía como que me estaba desmayando, vomitando, mal, todo mal, pero espero que no se note, creo que no se nota. Yo no esperaba embarazarme tan rápido, la verdad es que sí me sorprendió, fue como de ‘¡oops!, bueno pues ni modo’, ya estoy comprometida, entonces lo tengo que hacer”, declaró.

La serie de Netflix, que se estrenará el 10 de agosto, está protagonizada por Verónica Castro, Cecilia Suárez y Aislinn.

“Todos los personajes de la serie son extremadamente distintos, muy diferentes, muy fuertes, creo que cada personaje podría tener su propia serie, pero creo que dentro de todos, el mío era el más light (ligero), como el más normalito, la más tranquilita, y creo que el reto fue precisamente ese, como estar a la altura de todos los demás, sacarle carnita a ese personaje”, reveló la hija de Eugenio Derbez.

En su paso por la alfombra, la actriz mexicana también platicó sobre el reclamo que le realizó a su papá, por las fiestas infantiles que ella tuvo y que no se comparaban con las de su hermano José Eduardo Derbez, que eran más extravagantes.

“Yo no me acordaba de esas cosas hasta que empecé a ver el álbum y dije ‘¡ah caray!, sí es cierto’. Por supuesto, mi papá lo dijo, que la de el dinero era ella (Victoria Ruffo), a él todavía no le iba tan bien que digamos, por eso las mías me tocaban en el garage y a José Eduardo le tocaban llenas de globos, cosas inflables y ya, pero bueno, yo lo disfrutaba cuando iba a sus fiestas de cumpleaños”, expresó con humor.

Aunque Mauricio y Aislinn aún no tienen planes para el primer cumpleaños de Kailani, comparten que sí les gustaría hacer algo especial para el bautizo de su pequeña.

“No somos muy religiosos que digamos, entonces creo que podríamos hacer algo simbólico a nuestra manera, así como le hicimos en nuestra boda”, dice la mexicana.