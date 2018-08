Aislinn Derbez no pudo resistirse al ‘DeleAlliChallenge’, uno de los nuevos retos virales que provocan furor en las redes sociales, y hasta demostró que es toda una experta haciendo el finger knot.

Sin embargo, lejos de conformarse con mostrar la increíble flexibilidad que tienen sus dedos, la actriz mexicana también estaba determinada a convencer a su esposo para que se sumara a esta tendencia.

“Bien descubiertos los ojos, entrelazados los dedos, ¿okey?, este es el reto que vas a repetir”, explicó la protagonista de la ‘Casa de las Flores’ a su marido, quien no se mostró tan entusiasmado como ella por lograrlo.

“No me voy a ir a dormir si no lo haces”, le advirtió la hija de Eugenio Derbez al actor. A lo que este respondió frustrado: “No me sale. Ya vete a dormir”.

Tras ver que, por más que lo intentaba, su pareja no daba con su truco, Aislinn Derbez se burló de él y le dijo: “Parece que tienes una tara, de verdad”. A lo que Ochmann respondió indignado: “tara, tú”.

Por otro lado, en la cuenta de Instagram de Despierta América, la cual republicó el video, algunos usuarios sin mucho sentido del humor dejaron caer duras críticas contra los famosos: “Que patéticos se ven, inventan cada locura”; “cuántos retos bobos”; “cuando la gente no tiene oficio”.

El DeleAlliChallenge comenzó gracias a Dele Alli, uno de los mejores jugadores del Tottenham, quien el 14 de agosto marcó un gol al Newcastle y celebró el tanto haciendo esta extraña forma con sus dedos.

Ahora, miles de personas en la web, especialmente dentro del mundo del fútbol, han difundido su propia versión de esta celebración; no obstante, muchos (al igual que Mauricio Ochmann) están lejos de atinarle.