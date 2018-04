A está nena le encanta salir a pasear y a mi también! (ya que no he podido hacer ejercicio, porque, aunque sea parto natural, hay que dejar que el cuerpo sane bien por dentro durante la cuarentena😉) y mientras nos hidratamos súper bien con mucha agua alcalina ☺️ @awahydrateofficial

