Aislinn Derbez se consolida cada día más como una de las artistas más admiradas del mundo del espectáculo. Sin embargo, pese al inmenso cariño que recibe cotidianamente de parte de sus fanáticos, a través de las redes sociales, la hija de Eugenio Derbez no escapa de los insidiosos comentarios de los haters.

De hecho, recientemente la actriz hizo frente a las críticas que recibió por la forma en que cargaba a su hija Kailani, durante su viaje a Hawái, pues varios consideraban que estaba muy pequeña para usar un portabebé ergonómico.

Sin embargo, la propia Aislinn defendió su decisión con sólidos argumentos: “A los que preguntan de la cangurera que traigo, les recomiendo se informen sobre el porteo ergonómico, es lo mejor para cargar a un bebé por muchas horas y que no se lastimen su columna ni su cadera. Y los bebés lo aman”, escribió en la publicación.

Ahora, en una de sus más recientes publicaciones, a la protagonista de ‘A la mala’ le tocó soportar los ataques contra su figura, apenas a cinco meses de haber dado a luz.

“Si parece vato, tiene músculos de hombre, no se ve linda”; “todavía no se te bajan los cachetes del embarazo”; “se me hace gorda y re babosa”; “sin ofender, pero si se ve muy musculosa y no se ve bien”; “si se ve muy rara en la foto… se me hace que el cuerpo no es de ella… ella es delgadita”, comentaron algunos usuarios.

Forever mood 🌴🌸🌈 A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Jul 13, 2018 at 1:52pm PDT

No obstante, la gran mayoría de sus seguidores salieron en su defensa con encantadores elogios: “le duela a quien le duela, eres hermosa”; “qué bonita te ves, muy coqueta”; “tienes una belleza natural que muchas quisieran”; “guapísima, no hagas caso a comentarios de gente enojada con la vida”; “más hermosa que nunca”.

Mauricio Ochmann tampoco se quedó atrás y le dejó un dulce mensaje a su amada: “Mi princesa hawaiana”.