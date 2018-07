5 meses de esta princesita que me hace sentir la más afortunada del mundo. 5 meses demasiado sensibles, fuertes, vulnerables, que me hacen ver de frente las cosas que realmente valen la pena en mi vida; nuevos enfoques, nuevas prioridades, un renacer total hacia lo que yo creo es mi misión en la vida… poco a poco, paso a paso y calmando la prisa que antes había para darle su espacio y tiempo a cada cosa, para sentir mejor lo real de la vida que se va tan rápido. Gracias Kai, gracias @mauochmann 😍

