Lindsay Gottlieb, entrenadora del equipo de basquetbol de la Universidad de California, vivió un trago amargo mientras se embarcaba en un vuelo de la aerolínea Southwest Airlines, en el aeropuerto de Denver, junto a su hijo mestizo.

Su mala experiencia comenzó cuando dos oficiales le solicitaron que demostrara que el pequeño, de casi un año de edad, era realmente su hijo, pese a que ya había enseñado el pasaporte del menor. De acuerdo a las autoridades, debía presentar más documentos que probaran su vínculo filial, ya que tenían apellidos distintos.

“Teníamos un pasaporte que verificaba la edad e identidad de nuestro hijo, y ambos padres estaban presentes”, dijo Gottlieb en un comunicado al diario The Washington Post, el martes. “Pero seguir siendo empujada más allá para ‘probar’ que él era mi hijo fue irrespetuoso y motivado por algo más que la preocupación por su bienestar”.

This family is on a holiday weekend adventure to support @Kenzie4bs at @usabasketball U18 trials. 💙💛🐻 pic.twitter.com/cbAcRdKyhJ

— Lindsay Gottlieb (@CalCoachG) May 26, 2018