¡Adiós regaños! Frases que dejarán huella en tus hijos (VIDEO)

Redacción Miss Ani Hernández

Estar tan lejos de nuestra tierra y siendo el trabajo uno de los motivos por los cuales nos encontramos aquí, en ocasiones como mamás trabajadoras nos encontramos presionadas y con poca paciencia al momento de regañar o simplemente estar con nuestros hijos, por lo que no medimos el impacto de nuestras palabras, ocasionando daños irreversibles.

No te presiones, no te sientas agobiada, piensa que a todas nos sucede y que no está de más que consideres que todos los niños desean hacer su voluntad y nos ponen a prueba. Establece límites y procura que se respeten en la mayor medida posible, no eres la única que padece de situaciones caóticas y en desear gritar cada vez que las cosas se salen de control.

Toma aire, si es necesario apártate unos segundos del lugar que te genera descontrol y trata de utilizar frases que te ayudarán a no dañar las emociones de tus hijos y que a la vez, los ayudarán a ellos a crecer en muchos aspectos.

Frases hirientes Vs. frases positivas

Frase hiriente: ¡Nunca te fijas en lo que haces! Frase positiva: Creo que debes prestar más atención para la próxima, sé que puedes ser más cuidadoso.

Frase hiriente: ¡Cállate! Frase positiva: Puedes guardar silencio por un momento

Frase hiriente: ¡Siempre te equivocas! Frase positiva: ¡Cada día lo haces mejor!

Frase hiriente: ¡Mentiroso! Frase positiva: ¡Confío en ti!

Frase hiriente: ¡No tomes lo que no es tuyo! Frase positiva: Si necesitas algo, ¡pídemelo!

Frase hiriente: ¡Torpe! Frase positiva: Sé que lo has hecho sin querer

Frase hiriente: ¡Deberías ser como tu hermano! Frase positiva: ¡Eres único!

Frase hiriente: ¡Siempre te equivocas! Frase positiva: ¡Tú puedes!

Frase hiriente: ¡Me tienes harta! Frase positiva: ¡Me gusta estar contigo!